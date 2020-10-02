05 октября 2020, 10:04

Полицейские разоблачили схему подкупа избирателей на Луганщине, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейскими обнаружены и изъяты продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность мэра Кременной.

Также, полицейскими установлены свидетели происшествия и лица, которые успели получить продукты питания. Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 УК Украины "Подкуп избирателя, участника референдума" и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.