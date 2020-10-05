Оперативна інформація щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовими пожежами на території Луганської області

05 октября 2020, 16:52

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці

с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

Протягом 1 – 5 жовтня:

ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020);

ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020);

локалізовано лісову пожежу поблизу с. Вільхове Станично – Луганського району на площі 2 тис. га (19:30 03.10.2020).

Отже, станом на 16 год. 5 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізований. Вживаються заходи щодо локалізації ще 2 осередків пожежі:

на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень. Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ). Залучено 717 чол. та 109 од. техніки, з них від ДСНС 351 чол. о/с та 80 од. техніки. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

лісової пісдстилки та сухої трави поблизу с. Артема Станично-Луганський району на площі близько 2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 60 чол. та 18 од. техніки, з них від ДСНС 35 чол. о/с та 7 од. техніки. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га.

Залучено важку інженерну техніку ЗСУ (БАТ – 2 од., ІМР – 1 од.) та пожежний потяг.

Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 57 скидів (222 тони води). З початку гасіння пожеж 548 скидів (1 тис. 808 тон води).

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Всього до гасіння залучено близько 2,5 тис. осіб та понад 250 од. техніки, з них від ДСНС – майже 700 осіб та понад 120 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 5 по 6 жовтня буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, 6 жовтня пориви 15-20 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій