В столице 4 октября зоозащитники, волонтеры и неравнодушные граждане страны устроили акцию под названием «Стань на защиту животных», которую посвятили Всемирному дню защиты «четвероногих друзей». Подробности расскажут наши киевские корреспонденты
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05 октября 2020, 17:04
В Киеве прошла акция «Стань на защиту животных»
В столице 4 октября зоозащитники, волонтеры и неравнодушные граждане страны устроили акцию под названием «Стань на защиту животных», которую посвятили Всемирному дню защиты «четвероногих друзей». Подробности расскажут наши киевские корреспонденты
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