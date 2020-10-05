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Общественное мнение
Власть
05 октября 2020, 17:04

В Киеве прошла акция «Стань на защиту животных»

В столице 4 октября зоозащитники, волонтеры и неравнодушные граждане страны устроили акцию под названием «Стань на защиту животных», которую посвятили Всемирному дню защиты «четвероногих друзей». Подробности расскажут наши киевские корреспонденты

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