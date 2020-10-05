Документи, необхідні для отримання виплат і контакти для відновлення документів

Документи, необхідні для отримання виплат з державного бюджету на домогосподарства, які постраждали в наслідок пожежі:
Заява;
Паспорт громадянина;
Ідентифікаційний код;
Документ про право власності на житло:
свідоцтво про право власності, або договір купівлі-продажу, або свідоцтво про право на спадщину, або договір дарування, або договір міни, або рішення суду, тощо;
Розрахунковий рахунок в банківській установі
Акт обстеження про ступінь наявних пошкоджень від пожежі (долучається до заяви комісією без участі заявника).
Документи, необхідні для отримання виплат з державного бюджету
за шкоду, заподіяну здоров’ю в наслідок пожежі:
Заява;
Паспорт громадянина;
Ідентифікаційний код;
Довідка медичного закладу про погіршення здоров’я в наслідок пожежі
Розрахунковий рахунок в банківській установі
Документи, необхідні для отримання
матеріальної допомоги з місцевого бюджету (до 5 тис.грн.):
Заява;
Паспорт громадянина;
Ідентифікаційний код;
Акт обстеження про ступінь наявних пошкоджень від пожежі (долучається до заяви комісією без участі заявника).
«ГАРЯЧІ» ТЕЛЕФОНИ
1. Представники с. Сиротине:
095-312-09-02 – Василь Григорович Попов – голова ради
066-543-05-59 Марина Іванівна – депутат сільради
2. Представники с. Воронове:
050-227-79-86 - Марина Володимирівна – депутат сільради
3. ДМС - для відновлення паспорта:
(06452) 4-00-69
099-00-55-010
Територіальний сервісний центр МВС – для відновлення посвідчення водія
(06452) 4-50-53, (06452) 4-50-56,
Центр надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку – питання щодо відновлення документів на право власності на житло
(06452) 4-43-37, 095-368-40-06