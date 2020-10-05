Документи, необхідні для отримання виплат і контакти для відновлення документів

05 октября 2020, 17:10

Документи, необхідні для отримання виплат з державного бюджету на домогосподарства, які постраждали в наслідок пожежі:

Заява;

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Документ про право власності на житло:

свідоцтво про право власності, або договір купівлі-продажу, або свідоцтво про право на спадщину, або договір дарування, або договір міни, або рішення суду, тощо;

Розрахунковий рахунок в банківській установі

Акт обстеження про ступінь наявних пошкоджень від пожежі (долучається до заяви комісією без участі заявника).

Документи, необхідні для отримання виплат з державного бюджету

за шкоду, заподіяну здоров’ю в наслідок пожежі:

Заява;

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Довідка медичного закладу про погіршення здоров’я в наслідок пожежі

Розрахунковий рахунок в банківській установі

Документи, необхідні для отримання

матеріальної допомоги з місцевого бюджету (до 5 тис.грн.):

Заява;

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Акт обстеження про ступінь наявних пошкоджень від пожежі (долучається до заяви комісією без участі заявника).

«ГАРЯЧІ» ТЕЛЕФОНИ

1. Представники с. Сиротине:

095-312-09-02 – Василь Григорович Попов – голова ради

066-543-05-59 Марина Іванівна – депутат сільради

2. Представники с. Воронове:

050-227-79-86 - Марина Володимирівна – депутат сільради

3. ДМС - для відновлення паспорта:

(06452) 4-00-69

099-00-55-010

Територіальний сервісний центр МВС – для відновлення посвідчення водія

(06452) 4-50-53, (06452) 4-50-56,

Центр надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку – питання щодо відновлення документів на право власності на житло

(06452) 4-43-37, 095-368-40-06