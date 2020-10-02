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Общественное мнение
Общество / Региональные
05 октября 2020, 10:15

Один из бывших главарей боевиков "ЛНР" умер из-за коронавируса

В субботу, 3 октября, от осложнений из-за коронавируса умер один из главарей боевиков "ЛНР" Алексей Павлов, известный по позывному "Леший". Об этом сообщили в так называемом "Союзе добровольцев Донбасса".

"Умер член Союза добровольцев Донбасса, командир 16 БТРО Алексей Павлов, позывной — „Леший", - говорится в сообщении.

Как стало известно, "Леший" 1975 года рождения, по предварительным данным, умер от «двухсторонней пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. Сообщается, что болезнь протекала молниеносно — Павлова не стало буквально за 2 дня".

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