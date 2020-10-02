05 октября 2020, 11:55

Государственная пограничная служба начала пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская" на оккупированную территорию в 9:00, передает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Однако, приблизительно в 10.00 боевики со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ, по данным источника, находятся около нескольких тысяч человек.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновляет работу по решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко сегодня, 5 октября, в 9:00 утра.

Работа пункта была приостановлена в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине.