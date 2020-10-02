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Общественное мнение
Общество / Региональные
05 октября 2020, 12:38

Вогнеборці продовжують долати вогняну стихію, а мешканці Луганщини оговтуються після масштабних пожеж

Станом на 10 годину 5 жовтня, за відносно короткий термін часу вогнеборці ліквідували пожежі на площі 14 420 га. Нині на Луганщині 7 осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано та 1 осередок локалізовано. Наразі продовжують працювати авіація ДСНС разом з наземними силами.

А мешканці населених пунктів Метьолкіне, Воронове, Сиротине, Осколонівка, Боброве, Борівське, Муратове, Капітанове, де поблизу вирували лісові пожежі, оговтуються від їх наслідків. Будинки людей були відрізані від газу та світла. Наразі електропостачання та подачу газу почали поступово відновлювати. Також світло з’явилося і в оселях мешканців сіл Олександрівка та Гаврилівка.

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