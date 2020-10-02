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Общественное мнение
Общество
05 октября 2020, 14:33

Балух пришел в себя

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух после избиения пришел в себя. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Наконец-то хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха: «Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб», – написала она.

«Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет», – подчеркнула Геращенко.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

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