14 октября в Киеве состоится «Марш УПА 2020»

06 октября 2020, 16:03

Партия «Национальный корпус», «Свобода» и Правый сектор в среду, 14 октября, проведут «Марш УПА 2020» ко Дню защитника Украины.

Марш начнется в 14:00 с митинга в парке Шевченко и пройдет по центральным улицам Киева через бульвар Шевченко, Крещатик, Майдан Незалежности, аллею Героев Небесной Сотни и завершится на Банковой, сообщили в пресс-службе «Нацкорпуса».

На Майдане участники акции почтят память погибших во время Революции достоинства и российско-украинской войны, а также всех украинцев, погибших за Родину.

Участники марша выдвинут ряд требований к власти, а именно: принять законопроект «О защите украинской государственности от коллаборационизма», лишить лицензий ряд телеканалов, а также снять ограничения открывать огонь в ответ на вражеские обстрелы на Донбассе.