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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
06 октября 2020, 11:02

В "ЛНР" пожар уничтожил 187 гектаров леса и сухой травы

Пожары за сутки уничтожили на оккупированной территории Луганской области 187 га леса, сухой травы и мусора. Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ЛНР".

"Ликвидирован 101 пожар, из которых 87 были связаны с загоранием леса, травы и мусора на открытой территории на общей площади 187 га, пострадал один человек", - сказано в сообщении.

По информации источника, площадь пожаров, произошедших на оккупированной Луганщине на открытой местности в этом году, достигла почти девять тысяч гектаров. В целом количество пожаров с начала 2020 года в 2,5 раза превысило прошлогодний показатель.

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