Оккупанты рассказали о системе пропуска на КПП «Еленовка»

06 октября 2020, 11:39

Оккупанты "ДНР" пропустили около 200 человек из территории, подконтрольной украинской власти, через гуманитарный коридор в Еленовке вчера, 5 октября. Об этом сообщили в фейковом "МЧС ДНР".

«С 09:00 до 18:00 5 октября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию "республики" запущено 27 транспортных средств, 205 человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на подконтрольную Украине территорию проследовали 20 транспортных средств и 113 человек.

Также в сепаратистском сегменте соцсетей сообщили, что так называемый "межведомственный штаб по противодействию коронавирусу в ДНР" не проводил заседания с 25 сентября по 5 октября. В течение указанного периода разрешения на пересечение КПВВ «Еленовка» давали только по тем заявлениям, которые «не вызывали вопросов», а «спорные» оставляли на рассмотрение позже. «Буфер» утвержденных людей составлял примерно 3-4 недели, что равно сроку принятия решения по каждому случаю.

Со ссылкой на "компетентные источники" в соцсетях также пишут, что работу КПВВ «Еленовка» в виде «гуманитарных коридоров» не планируют ограничивать в ближайшее время. "У людей останется возможность согласованного проезда. При этом упрощения процедуры пересечения не будет еще долгое время", - говорится в сообщении.