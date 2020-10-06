На Луганщине продолжают тушить один очаг пожара

07 октября 2020, 09:20

По состоянию на 7:00 7 октября в Луганской области ликвидированы 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Продолжается тушение одного очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь - 4 тыс. 640 га. Ликвидировано - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га (локализован).

По предварительным оценкам ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Для тушения привлечены 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГосЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники.