07 октября 2020, 14:19 Поліцейські розповіли про кримінальні правопорушення, відкриті із-за пожеж на Луганщині Ситуація на Луганщині (пожежі) 7 жовтня станом на 14.00 Поліцейськими відкриті 14 ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Міловський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Троїцький та Сватівський ВП ГУНП). За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж складає 22 121 тис. гектарів (з них 9400 га верхової). Загальна площа локалізації усіх осередків лісової пожежі в Луганській області складає 14420 га. Продовжуються роботи з ліквідації окремих осередків локалізованої пожежі на площі 150 га в районі с. Гаврилівка. Інформація щодо проведення слідчо-оперативних дій Проведено 289 оглядів будинків та місцевості, визнано потерпілими та допитано 509 осіб, допитано у якості свідків – 212 осіб, загалом виявлено пошкоджень 595 будинків, 949 господарчих споруд, 59 транспортних засобів, загибель 630 голів свійських тварин та 451 голови птиці. Вилучено 597 зразків продуктів горіння, призначено 7 судово-медичних експертиз, погоджено слідчих клопотань на проведення огляду місць подій де відсутні господарі – 55. Твитнуть Загрузка... Загрузка...