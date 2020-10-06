Луганщина будет просить международной помощи в восстановлении лесов

07 октября 2020, 16:40

На Луганщине, где за последние недели от пожаров пострадало около 20 тыс. га территории, планируют как можно быстрее взяться за восстановление лесов.

Надеются при этом и на помощь иностранных партнеров, рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу.

"Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки (посла пока нет, представитель посольства), и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев. Ведь что США, что Канада - они так же страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса ", - отметил Гайдай.

По его словам, вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать и в экологическом комитете Верховной Рады. Комитет официально будет обращаться в Институт лесного хозяйства. Нужно уже сейчас разработать проект по восстановлению лесов, поскольку нельзя делать это хаотично.

"Я не специалист, а тут как раз специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня ", - отметил глава ОГА.