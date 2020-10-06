На неподконтрольном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек, – ООН

07 октября 2020, 17:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей зарегистрированы 4888 случаев COVID-19, из них 265 человек умерли. Об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

В УКГВ отмечают, что после прекращения огня 27 июля ситуация с безопасностью на Донбассе в целом улучшилась, однако гуманитарные потребности пострадавших от конфликта людей в Донецкой и Луганской областях продолжают усугубляться COVID-19.

«По сообщениям, в неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 265 случаев смерти», – констатируют в ООН.

В организации подчеркивают, что ежедневно госпитализируются сотни пациентов, а продолжительность лечения увеличивается, и возможности реагирования достигают своего предела с наступлением зимы. Кроме того, на востоке страны вспыхивают пожары, которые охватили десятки тысяч гектар территории.

Гуманитарные организации предоставляют жителям Донбасса воду, продукты питания, одеяла, подушки, одежду и другие предметы первой необходимости, а также экстренную медицинскую помощь и психологическую поддержку.

«По состоянию на начало октября План гуманитарного реагирования для Украины был профинансирован на 36% (получено около 72 млн долл.). Требуется срочное дополнительное финансирование, особенно на предстоящую зиму, и для смягчения любого потенциального долгосрочного воздействия COVID-19 на востоке Украины», – резюмируют в УКГВ ООН.