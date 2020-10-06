Компенсации семьям жертв катастрофы АН-26 начнут выплачивать после 15 октября

07 октября 2020, 17:42

Правительство начнет выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета АН-26 после 15 октября. Компенсации предусматривают выплату более 1,5 миллиона гривен.

Об этом в Facebook написал глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский.

Он добавил, что выплата компенсаций начнется после завершения служебного расследования Министерством обороны.

"Министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября 2020. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - написал Уруский.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение в 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.