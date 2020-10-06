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Общественное мнение
Общество
07 октября 2020, 09:52

В Донецкой, Харьковской и Одесской областях есть проблемы с тестированием на COVID-19.

В Донецкой, Харьковской и Одесской областях есть проблемы с тестированием на COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге, - передает "ОстроВ".

"Я понимаю, что количество тестирований, которое мы сегодня делаем… недостаточное. Мы и дальше его увеличиваем, мы устанавливаем новое оборудование… У нас есть регионы, где есть задержки по тестированию. Мы отслеживаем эту ситуацию. Более того, сразу принимаем решения", - сообщил он.

По словам министра, на сегодняшний день с тестами напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской и Одесской областях.

"Мы сразу перебрасываем, то есть берем эти тесты и перевозим в другие лаборатории, которые работают "в ноль" и у них есть соответствующие мощности", - отметил он.

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