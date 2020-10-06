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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
07 октября 2020, 10:51

В Украине – антирекорд по числу новых больных COVID-19

По состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, в Украине зафиксировано 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2455407 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2569 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7074 случая;

Волынская область - 9037 случаев;

Днепропетровская область - 7688 случаев;

Донецкая область - 4824 случая;

Житомирская область - 7221 случай;

Закарпатская область - 10 373 случая;

Запорожская область - 4862 случая;

Ивано-Франковская область - 14 562 случая;

Кировоградская область - 1215 случаев;

Киев - 25474 случаи;

Киевская область - 10 291 случай;

Львовская область - 21 696 случаев;

Луганская область - 1394 случая;

Николаевская область - 4025 случаев;

Одесская область - 15 337 случаев;

Полтавская область - 3497 случаев;

Ривненская область - 13 532 случая;

Сумская область - 5885 случаев;

Тернопольская область - 14 737 случаев;

Харьковская область - 22 136 случаев;

Херсонская область - 1591 случай;

Хмельницкая область - 7473 случая;

Черновицкая область - 15 589 случаев;

Черкасская область - 4917 случаев;

Черниговская область - 4907 случаев.

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