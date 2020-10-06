Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 2,6 млрд гривень

07 октября 2020, 10:56

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-вересня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 2 млрд 634,7 млн гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 217,3 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 1млрд 932,7 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 202,7 млн гривень. Єдиного податку надійшло 282,7 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 24,2 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.