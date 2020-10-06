Чем Шен пуэр отличается от Шу

Знаменитый китайский чай – пуэр. Удивительно, но внешне он может кардинально отличаться. Шен – светлый, оливково-изумрудный, с нотками свежести. Шу – темный, почти черный, дает нефтяной настой с оттенками древесной коры и теплой хлебной корки.
Что такое пуэр, чай, который делают только в Китае? Почему его прессуют и какая разновидность вкуснее? Расскажем в этой статье.
Чем пуэр отличается от других чаев
Пуэр – чай из Поднебесной, изготавливают его преимущественно в провинции Юньнань. Рецепту много веков и другим странам достичь такого успеха в производстве пуэра не удалось, поэтому китайцы остаются монополистами.
Делают пуэр из листьев и почек чайного куста по особой технологии. После чего чай прессуют, форма бывает разной:
- Блины (лепешки), классический вес 357 граммов.
- Кирпичи (могут быть тяжелее блинов).
- Точи (от 500-граммовых до крошечных порционных).
- Грибы, тыквы.
Прессованный чай легче перевозить и хранить. Кроме того, прессовка слегка замедляет процессы ферментации и такой пуэр дольше дозревает. Рассыпным его продают редко, но в таком виде могут поставлять гун тин с высоким содержанием золотистых почек и пуэрные головы – комки, которые образуются на поверхности кучи в процессе ферментации.
Шен и Шу
Пуэр – семейство чаев, в которых выделяют две разновидности, Шены и Шу.
- Шен пуэр – чай с многовековой историей. Изначально чайные мастера изготавливали именно его и это была единственная разновидность пуэра. Ароматный чай с нотками свежести, сухофруктов и душистых трав. Для него имеет значение возраст, поскольку процессы ферментации в чае не прекращаются, он дозревает, становится вкуснее, но вместе с этим растет и в цене.
- Шу пуэр – темнее и насыщеннее. Рецепт его изготовления изобрели в 70-х годах прошлого века, когда чайные технологи задались целью ускорить производство чая, чтобы удовлетворять растущий спрос. Благодаря этапу влажного скирдования «во дуй» процессы окисления проходят быстрее и лепешкам не нужно долго дозревать. Для Шу возраст не так важен, как для Шена.
С какого пуэра начать? Если вам больше нравятся зеленые чаи, рекомендуем попробовать Шен пуэр. Если любите крепкие, насыщенные, бодрящие сорта – познакомьтесь с Шу. Купите чай небольшой порцией, в магазинах часто делят блины или кирпичи на порции для дегустации. Или выбирайте точи – порционный чай, который несложно заварить китайским методом пролива.
Как пить китайский чай
Чтобы насладиться вкусом и получить пользу, пейте чай правильно:
- Теплым. Благодаря эфирным маслам у чая приятный аромат, витамины, антиоксиданты и минералы делают его полезным. Но остывший настой вреден, пить его нельзя.
- В меру насыщенным. Слишком крепкий чай, особенно Шен, может горчить. Не пейте концентрированный настой на ночь, действует как энергетик.
- Не на голодный желудок. Любой чай лучше пить после еды, он снимет тяжесть от жирной пищи и улучшит пищеварение.
Кроме того, пуэром нельзя запивать лекарство. Зато им можно заменить кофе – бодрящий эффект качественного чая мягче и сохраняется дольше.