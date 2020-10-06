Чем Шен пуэр отличается от Шу

07 октября 2020, 11:44

Знаменитый китайский чай – пуэр. Удивительно, но внешне он может кардинально отличаться. Шен – светлый, оливково-изумрудный, с нотками свежести. Шу – темный, почти черный, дает нефтяной настой с оттенками древесной коры и теплой хлебной корки.

Что такое пуэр, чай, который делают только в Китае? Почему его прессуют и какая разновидность вкуснее? Расскажем в этой статье.

Чем пуэр отличается от других чаев

Пуэр – чай из Поднебесной, изготавливают его преимущественно в провинции Юньнань. Рецепту много веков и другим странам достичь такого успеха в производстве пуэра не удалось, поэтому китайцы остаются монополистами.

Делают пуэр из листьев и почек чайного куста по особой технологии. После чего чай прессуют, форма бывает разной:

Блины (лепешки), классический вес 357 граммов.

Кирпичи (могут быть тяжелее блинов).

Точи (от 500-граммовых до крошечных порционных).

Грибы, тыквы.

Прессованный чай легче перевозить и хранить. Кроме того, прессовка слегка замедляет процессы ферментации и такой пуэр дольше дозревает. Рассыпным его продают редко, но в таком виде могут поставлять гун тин с высоким содержанием золотистых почек и пуэрные головы – комки, которые образуются на поверхности кучи в процессе ферментации.

Шен и Шу

Пуэр – семейство чаев, в которых выделяют две разновидности, Шены и Шу.

Шен пуэр – чай с многовековой историей. Изначально чайные мастера изготавливали именно его и это была единственная разновидность пуэра. Ароматный чай с нотками свежести, сухофруктов и душистых трав. Для него имеет значение возраст, поскольку процессы ферментации в чае не прекращаются, он дозревает, становится вкуснее, но вместе с этим растет и в цене.

Шу пуэр – темнее и насыщеннее. Рецепт его изготовления изобрели в 70-х годах прошлого века, когда чайные технологи задались целью ускорить производство чая, чтобы удовлетворять растущий спрос. Благодаря этапу влажного скирдования «во дуй» процессы окисления проходят быстрее и лепешкам не нужно долго дозревать. Для Шу возраст не так важен, как для Шена.

С какого пуэра начать? Если вам больше нравятся зеленые чаи, рекомендуем попробовать Шен пуэр. Если любите крепкие, насыщенные, бодрящие сорта – познакомьтесь с Шу. Купите чай небольшой порцией, в магазинах часто делят блины или кирпичи на порции для дегустации. Или выбирайте точи – порционный чай, который несложно заварить китайским методом пролива.

Как пить китайский чай

Чтобы насладиться вкусом и получить пользу, пейте чай правильно:

Теплым. Благодаря эфирным маслам у чая приятный аромат, витамины, антиоксиданты и минералы делают его полезным. Но остывший настой вреден, пить его нельзя.

В меру насыщенным. Слишком крепкий чай, особенно Шен, может горчить. Не пейте концентрированный настой на ночь, действует как энергетик.

Не на голодный желудок. Любой чай лучше пить после еды, он снимет тяжесть от жирной пищи и улучшит пищеварение.

Кроме того, пуэром нельзя запивать лекарство. Зато им можно заменить кофе – бодрящий эффект качественного чая мягче и сохраняется дольше.