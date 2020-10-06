Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
07 октября 2020, 11:44

Чем Шен пуэр отличается от Шу

Знаменитый китайский чай – пуэр. Удивительно, но внешне он может кардинально отличаться. Шен – светлый, оливково-изумрудный, с нотками свежести. Шу – темный, почти черный, дает нефтяной настой с оттенками древесной коры и теплой хлебной корки.

Что такое пуэр, чай, который делают только в Китае? Почему его прессуют и какая разновидность вкуснее? Расскажем в этой статье.

Чем пуэр отличается от других чаев

Пуэр – чай из Поднебесной, изготавливают его преимущественно в провинции Юньнань. Рецепту много веков и другим странам достичь такого успеха в производстве пуэра не удалось, поэтому китайцы остаются монополистами.

Делают пуэр из листьев и почек чайного куста по особой технологии. После чего чай прессуют, форма бывает разной:

  • Блины (лепешки), классический вес 357 граммов.
  • Кирпичи (могут быть тяжелее блинов).
  • Точи (от 500-граммовых до крошечных порционных).
  • Грибы, тыквы.

Прессованный чай легче перевозить и хранить. Кроме того, прессовка слегка замедляет процессы ферментации и такой пуэр дольше дозревает. Рассыпным его продают редко, но в таком виде могут поставлять гун тин с высоким содержанием золотистых почек и пуэрные головы – комки, которые образуются на поверхности кучи в процессе ферментации.

Шен и Шу

Пуэр – семейство чаев, в которых выделяют две разновидности, Шены и Шу.

  • Шен пуэр – чай с многовековой историей. Изначально чайные мастера изготавливали именно его и это была единственная разновидность пуэра. Ароматный чай с нотками свежести, сухофруктов и душистых трав. Для него имеет значение возраст, поскольку процессы ферментации в чае не прекращаются, он дозревает, становится вкуснее, но вместе с этим растет и в цене.
  • Шу пуэр – темнее и насыщеннее. Рецепт его изготовления изобрели в 70-х годах прошлого века, когда чайные технологи задались целью ускорить производство чая, чтобы удовлетворять растущий спрос. Благодаря этапу влажного скирдования «во дуй» процессы окисления проходят быстрее и лепешкам не нужно долго дозревать. Для Шу возраст не так важен, как для Шена.

С какого пуэра начать? Если вам больше нравятся зеленые чаи, рекомендуем попробовать Шен пуэр. Если любите крепкие, насыщенные, бодрящие сорта – познакомьтесь с Шу. Купите чай небольшой порцией, в магазинах часто делят блины или кирпичи на порции для дегустации. Или выбирайте точи – порционный чай, который несложно заварить китайским методом пролива.

Как пить китайский чай

Чтобы насладиться вкусом и получить пользу, пейте чай правильно:

  • Теплым. Благодаря эфирным маслам у чая приятный аромат, витамины, антиоксиданты и минералы делают его полезным. Но остывший настой вреден, пить его нельзя.
  • В меру насыщенным. Слишком крепкий чай, особенно Шен, может горчить. Не пейте концентрированный настой на ночь, действует как энергетик.
  • Не на голодный желудок. Любой чай лучше пить после еды, он снимет тяжесть от жирной пищи и улучшит пищеварение.

Кроме того, пуэром нельзя запивать лекарство. Зато им можно заменить кофе – бодрящий эффект качественного чая мягче и сохраняется дольше.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: