Медики рассказали, когда COVID-19 нужно лечить только в больнице

Национальная служба здоровья Украины назвала группы людей, для которых амбулаторное лечение COVID-19 запрещено и предусмотрено только лечение в стационаре, сообщает пресс-служба НСЗУ.
Так, в группу риска входят пациенты, которые имеют:
тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
почечную недостаточность;
иммунодепривные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)
тяжелые аллергические заболевания или состояния;
аутоиммунные заболевания.
Также к этой группе относятся пациенты с симптомами, характеризующими средне-тяжелое и тяжелое течение:
отдышка;
затруднение дыхания;
кровохарканье;
желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.
Пациенты независимо от тяжести состояния, у которых отмечается повышение температуры выше 38° C, что плохо поддается коррекции, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.
Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния.