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Общественное мнение
Общество
08 октября 2020, 09:00

Медики рассказали, когда COVID-19 нужно лечить только в больнице

Национальная служба здоровья Украины назвала группы людей, для которых амбулаторное лечение COVID-19 запрещено и предусмотрено только лечение в стационаре, сообщает пресс-служба НСЗУ.

Так, в группу риска входят пациенты, которые имеют:

тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

почечную недостаточность;

иммунодепривные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)

тяжелые аллергические заболевания или состояния;

аутоиммунные заболевания.

Также к этой группе относятся пациенты с симптомами, характеризующими средне-тяжелое и тяжелое течение:

отдышка;

затруднение дыхания;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.

Пациенты независимо от тяжести состояния, у которых отмечается повышение температуры выше 38° C, что плохо поддается коррекции, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.

Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния.

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