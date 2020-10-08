Полиция Луганщины открыла 10 производств по фактам нарушений избирательного законодательства

08 октября 2020, 15:40

Полицией Луганщины зарегистрировано 89 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на сегодняшний день, 8 октября, с начала избирательного процесса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По результатам проверок открыто 10 уголовных производств по статье «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей», статье «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя», статье «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» и 3 уголовных производства по статье «Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета» УК Украины.

Составлено 10 административных протоколов по статье «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, осуществила выпуск» и статье «Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах».