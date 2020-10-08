На Луганщине поймали поджигателя травы

08 октября 2020, 16:00

На Луганщине правоохранители задержали мужчину, который пытался устроить пожар в селе Воеводовка под Северодонецком. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По ее информации, 7 октября в селе Воеводовка местные жители заметили незнакомого молодого человека, который пытался осуществить поджог на одной из улиц поселка, и сразу сообщили в полицию.

Правоохранителям 23-летний северодончанин рассказал, что пришел в поселок из города Рубежное и пытался поджечь сухую траву.

«Учитывая поведение мужчины и его рассказ о причинах, которые подтолкнули его к совершению этих действий, полицейские доставили его в психоневрологическое отделение Северодонецкой больницы», – написала Погукай.