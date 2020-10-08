В Луганской области за сутки подтвердили 87 новых случаев COVID-19

87 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за минувшие сутки на Луганщине, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
В разрезе административных территорий области: Северодонецк 25, Рубежное 16, Лисичанск 7, Белокуракинский район 4, Кременской район 1, Станично-Луганский район 4, Марковский район 5, Новоайдарский район 5, Новопсковский район 2, Старобельский район 6, Меловской район 12.
Таким образом, всего на контролируемой территории Луганской области зарегистрированы 1480 случаев коронавирусной болезни, среди них 64 ребенка.
Активных больных - 785 человек, из них 29 детей. Находятся на стационарном лечении - 171, на амбулаторном - 614