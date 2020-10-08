Надходження ПДВ до державного бюджету від бізнесу Луганщини склали понад 825 млн гривень

08 октября 2020, 10:08

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні- вересні 2020 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 825 млн 518,9 тис. грн податку на додану вартість (далі-ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2019 року на 199 млн 42,6 тис. гривень або на 31,8 відсотків.

Лише у вересні 2020 року до державної скарбниці було спрямовано 89 млн 433,8 тис. грн ПДВ, що на 15 млн 493,2 тис. грн більше, ніж у вересні 2019 року.

Станом на 1 жовтня поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2374 платника ПДВ, серед яких 2123 юридичні особи та 251 фізична особа-підприємець.