Школам Киева рекомендовано уйти на каникулы 21 октября

08 октября 2020, 11:46

Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов, сообщила пресс-служба КГГА.

По информации Департамента, за парты школьники вернутся через неделю - 29 октября.

Напомним, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.