На оккупированной Луганщине на взрывном устройстве подорвались женщина и ребенок

08 октября 2020, 12:18

На оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, ребенок - получил ранение глаза.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел еще 28 сентября вблизи Золотого-5 (Михайловки), где женщина с сыном и дочерью в поле искали свою корову.

"Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала", - сообщили в ОБСЕ.

В больнице неподконтрольного Первомайска медперсонал подтвердил, что 28 сентября к ним доставили женщину 40-49 лет с ранениями, полученными в результате срабатывания взрывного устройства.

"Медики больницы в Луганске сказали, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, соответствующих последствий срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза", - добавили в ОБСЕ.