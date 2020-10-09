ЦИК Киргизии назначит повторные выборы до 6 ноября

09 октября 2020, 15:05

Центральная избирательная комиссия Киргизии назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября. Решение принято по итогам рассмотрения заявления от 12 политических партий, не согласных с итогами голосования.

Об этом сообщает 24.kg.

ЦИК также принял меры против трех больших партий, выигравших прошедшие выборы - отменил регистрацию их списков и направил в генпрокуратуру поступившие на них жалобы. Комиссия просит парламент решить, допускать ли эти партии на новые выборы.

В Центризбиркоме также просят депутатов парламента рассмотреть поправки в избирательное законодательство: снизить порог, залог и решить вопрос о форме № 2.