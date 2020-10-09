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Общественное мнение
Происшествия
09 октября 2020, 15:38

В оккупированной Макеевке от взрыва гранаты пострадали двое детей

В оккупированной Макеевке двое подростков пострадали в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает так называемое "МВД ДНР".

Двое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва ручной гранаты.

"Подростки нашли предмет, визуально похожий на гранату. Вместо того, чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, ребята решили, что это муляж и привели боеприпас в действие", - говорится в сообщении.

В результате взрыва подростки получили осколочные ранения. Состояние одного из пострадавших стабильно-тяжелое, он находится в реанимационном отделении, а его товарищ - в травматологии.

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