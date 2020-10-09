Начало отопительного сезона под угрозой в 50 населенных пунктах

09 октября 2020, 16:02

За неделю 11 предприятий теплоэнергетики решили проблему критических долгов перед Нафтогазом, однако, по состоянию на 8 октября, все еще под угрозой старт отопительного сезона в 50 населенных пунктах.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", пишет Укринформ.

По данным НАК, в течение недели 11 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, что улучшило либо полностью разрешило проблему в таких населенных пунктах, как Харьков, Днипро, Кривой Рог, Богуслав, Ирпень, Чернобыль, Червоноград, Одесса, Полтава, Кочеток.

В то же время критическая ситуация с долгами предприятий теплокоммунэнерго остается в 50 населенных пунктах. Поэтому Нафтогаз призывает учредителей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство - местные органы самоуправления, защитить жителей от проблем со стартом отопительного сезона.

"Важно понимать, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством", - напомнили в НАК.

Компания обновила перечень предприятий-должников, имеющих критические долги, также указав необходимую минимальную сумму (по оперативным данным) уплаты долга. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2018 года №867

Постановление предусматривает выполнение должником одного из трех условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций), а для производителя тепловой и электрической энергии, который находится в управлении Фонда госимущества, - не ниже 60%;

заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.