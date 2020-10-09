В России почти 12000 новых случаев за сутки - больше всего с начала пандемии

09 октября 2020, 16:32

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 11 969 новых случаев заражения коронавирусом, и это наибольшее число с начала пандемии (прежний максимум был 11 мая - 11 648), общее количество инфицирований возросло до 1 265 572-х.

Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в Москве - 3 701, Санкт-Петербурге - 469, в Московской - 411, в Ростовской - 265, в Нижегородской областях - 247.

За четверг в РФ умерли 198 пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 22 137. При этом выздоровели за сутки 7002 человека (всего за время эпидемии – 1 005 199).

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 36 779 006 случаев коронавируса, в частности 1 067 268 летальных, выздоровели 27 682 631 людей.