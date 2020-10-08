В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 5804 новых случая

09 октября 2020, 09:37

В Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236).

Вчера Украина пересекла отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Минздраве и ВОЗ прогнозируют, что число зараженных будет только расти.