09 октября 2020, 13:38 МОЗ закупить майже півтора мільйона доз вакцин проти грипу для щеплення осіб із груп ризику Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти закупить 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику. Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я – Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Зокрема, буде здійснено щеплення медичних працівників, освітян, працівників поліції та прикордонної служби. Зазначимо, усі наявні вакцини від грипу пройшли прекваліфікацію ВООЗ та підтвердили свою безпечність. Країнами походження є світові лідери у виробництві вакцин – Франція, Нідерланди та Південна Корея. За матеріалами Міністерства охорони здоров’я України Твитнуть Загрузка... Загрузка...