С главами ОГА будут проводить по три совещания в неделю из-за роста коронавируса

09 октября 2020, 14:21

Правительство Украины будет проводить регулярные селекторные совещания с главами областных государственных администраций в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такие совещания будут проводиться трижды в неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Совещания будут проводиться под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и с участием секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 5804 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. С начала пандемии в стране заболели уже более 250 тысяч человек.