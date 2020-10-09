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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
09 октября 2020, 16:04

В Украине на следующей неделе будет дополнительный выходной

На следующей неделе у украинцев будет три выходных дня. В связи с государственным праздником в среду, 14 октября, будет дополнительный выходной. Об этом сообщает РБК-Украина.

14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с этим предусмотрено официальный выходной.

Кроме того, во вторник, 13 октября, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным на один час.

Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

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