З початку року податкові органи Луганщини взяли на облік понад 2, 5 тис. платників податків

09 октября 2020, 11:10

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 жовтня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 339 платників.

Із них 40 тис. 776 юридичних осіб та 69 тис. 563 – фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, за 9 місяців 2020 року взято на облік 2 тис. 558 платників податків. Серед них 451 юридична особа та 2 тис. 107 фізичних осіб – підприємців.

Станом на 01.10.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 147 тис. 535 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.