В Украине успешно прошли испытания неуправляемые ракеты РС-80

09 октября 2020, 11:27

Госкомпания "Артем", что входит в состав Укроборонпрома, завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для потребностей государственного заказчика - Минобороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, пишет Укринформ.

«Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику. В компании ждут увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, и даже на десантно-штурмовых катерах.

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» - производитель авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.