В Раде предлагают ввести в Украине карантин выходного дня

09 октября 2020, 11:56

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы, сообщает «Украинская правда».

«Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка», – отметил он

Радуцкий также отметил, что 641-е постановление Кабмина нужно менять, потому ВОЗ изменила критерии введения карантина и зонирование.

По его словам, 10 октября по этому поводу будет совещание у президента, где будет обсуждаться вопрос, что нужно переходить на современное карантинное зонирование.

Он также добавил, что предлагает и надеется, что это поддержат и СНБО, и президент, перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.