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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
09 октября 2020, 12:58

В Станично-Луганском районе на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль

Сегодня, 9 октября, в 9:50 при тушении пожара в районе села Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР», сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С. 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И. 1978 года рождения и сотрудник ГосЧС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

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