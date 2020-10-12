Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

12 октября 2020, 14:18

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий. Сегодня он провел селекторное совещание с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль просит отказаться, в том числе от проведения конгрессов и конференций.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал он.