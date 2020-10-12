В Северодонецке за одну ночь произошло два убийства

12 октября 2020, 14:40

Сообщение о том, что возле дома 10 по улице Федоренко в Северодонецке с телесными повреждениями обнаружено тело 68-летней женщины, поступило в 00.43 по спецлинии «102» 10 октября, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Позже, в 02.30, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома 46А по проспекту Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины.

Сейчас полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины.

Полиция обращается к возможным свидетелям и очевидцам происшествия или тем, кто владеет какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению преступлений, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102 или 063-712-83-67.

«Также обращаемся к водителям, чьи транспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые 9 и 10 октября проезжали вблизи мест совершения преступлений в промежуток времени с 23.00 до 02.30 с просьбой предоставить видеозапись поездки», - говорится в сообщении.