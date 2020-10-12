Из-за коронавируса вузы переходят на дистанционное обучение

12 октября 2020, 16:34

В связи с распространением COVID-19 украинские вузы перейдут на дистанционное обучение, а школы уйдут на каникулы на неделю раньше.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий по итогам последнего совещания у президента.

«Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко», — рассказал он.

Радуцкий уточнил, что окончательную дату начала школьных каникул определит местная власть, но оптимально, если каникулы начнутся уже на следующей неделе, до 15 октября.