Зеленский: украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому мы идем в НАТО

12 октября 2020, 17:00

Президент Владимир Зеленский считает, что полноценное членство Украины в НАТО — это реальная перпектива. Об этом он заявил в программе HARDtalk на BBC.

Глава государства напомнил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Зеленский считает, что США и страны ЕС должны поддерживать Украину, если не хотят ее потерять, а «членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка».

На замечание ведущего программы, что один европейский чиновник назвал мысли о членстве Украины в НАТО фантазиями, Зеленский ответил, что и «война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика, никто в это не верил».

«Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, посмотрим», — добавил президент Украины.