ЕС продлил санкции против РФ за химатаку в Солсбери

12 октября 2020, 18:00

Европейский Союз в понедельник, 12 октября, продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, введенные, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, пишет «Европейская правда».

Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2021 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

На сегодня санкции применяются к 9 людям - пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери. В случае Солсбери санкции наложены на руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.

Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований и исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Напомним, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери.

Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство, России и Великобритании, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Обоим удалось выжить.

Правоохранительные органы Великобритании подозревают высшее руководство России в причастности к отравлению Скрипалей.