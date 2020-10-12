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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 октября 2020, 16:06

Жители Северодонецка поблагодарили спасателей, которые 10 суток боролись с пожарами на Луганщине

Жители Луганщины аплодисментами провели домой спасателей из соседних областей, которые десять суток боролись с огненной стихией в регионе. О том, как это происходило смотрите в нашем специальном репортаже.

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