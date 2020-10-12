В Украине хотят упростить лицензирование производства крафтового алкоголя

12 октября 2020, 16:12

В правительстве Украины подготовили законопроект, который упрощает процедуры получения разрешительных документов для производителей крафтовых спиртных напитков. Документ уже опубликован для общественного обсуждения.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сообщается, что законопроект призван создать условия для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также для стимулирования развития малого предпринимательства в этой сфере.

Предлагается:

отнести к малым производителям тех, кто производит дистилляты из своего сырья, и объем реализации готовых напитков которых не превышает 10 тысяч декалитров в год;

установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов и контроля за их соблюдением;

предоставить право субъектам с лицензиями на производство дистиллятов на оптовую торговлю без отдельной лицензии;

предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков.

Отметим, на сегодня условия и стоимость получения лицензий одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.