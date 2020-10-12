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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 октября 2020, 12:37

В Луганской области 12 районов попали в "оранжевую" зону

"Оранжевый" уровень опасности введен с сегодняшнего дня в 12 районах и трех городах Луганщины из-за COVID-19, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Так, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

По результатам заседания в Луганской области "оранжевый" уровень установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском и Троицком районах.

Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 12 октября.

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