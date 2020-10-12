12 октября 2020, 12:37 В Луганской области 12 районов попали в "оранжевую" зону "Оранжевый" уровень опасности введен с сегодняшнего дня в 12 районах и трех городах Луганщины из-за COVID-19, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. Так, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. По результатам заседания в Луганской области "оранжевый" уровень установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском и Троицком районах. Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 12 октября. Твитнуть Загрузка... Загрузка...