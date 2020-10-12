12 октября 2020, 13:15 Порошенко выписали из больницы Сегодня пятого президента Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось, сообщили в пресс-службе «Европейской солидарности». «Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за границы. Напомним, 29 сентября пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19. Твитнуть Загрузка... Загрузка...