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Общественное мнение
Экономика
12 октября 2020, 13:57

На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

Национальная служба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре. С 1 сентября повысили зарплаты врачам, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей и младшим медсестрам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101,8 млн грн", - информирует НСЗУ.

Указано, что сегодня свои предложения в Нацслужбу подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам.

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