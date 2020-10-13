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Общественное мнение
Власть / Региональные
13 октября 2020, 14:32

КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса закрыли до конца октября

Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины, говорится в сообщении пресс-служба Луганского пограничного отряда.

Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию.

Так, с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

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